Taranto-Monopoli oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci da tre successi consecutivi e, una volta raggiunta la zona playoff, non hanno alcuna intenzione di fermarsi con l’obiettivo di scalare altre posizioni. I biancoverdi, invece, sono soltanto un punto alle spalle dei rossoblù e vogliono assolutamente vincere per completare il sorpasso. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Cerignola vs Monterosi : Alberto Pucci Juve Stabia vs Gelbison : Andrea Voriavs: Manuel Favia Virtus Francavilla vs Turris : ......Picerno - Catanzaro Potenza - Fidelis Andria Viterbese - Giugliano Ore 17.30 Avellino - Pescara Ore 20.30 Audace Cerignola - Monterosi Juve Stabia - Gelbison Latina - FoggiaVirtus ... Taranto-Monopoli, i convocati dei biancoverdi Ultime gare del 2022 in Serie C, nel Girone C alle 20.30 scenderanno in campo le due squadre salentine Virtus Francavilla e Taranto, entrambe di fronte al pubblico amico: gli imperiali dopo la vittori ...