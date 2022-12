Si schianta con il parapendio contro una parete rocciosa e muore | sconosciuta l’identità della vittima

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Norma, Latina. Un incidente gravissimo, dall’esito mortale, andato in scena nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 dicembre 2022 a Norma, un piccolo Comuneprovincia di Latina: un uomo è precipitato con iled è morto nella violenta caduta da diverse centinaia di metri presumibilmente. Qualche minuto di volo e poi si sarebbe verificato qualcosa che lo ha portato giù, ad infrangersile pareti rocciose del costone di Norma.è al momento, perché non aveva documenti con sé nell’abbigliamento con il quale è stato ritrovato. Si attende che qualche parente o conoscenti possa fornire una risposta o presentarsi per l’identificazione. 63enne si lancia con ile si...