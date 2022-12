Sci alpino | Discesa e superG a Bormio | azzurri in gara sulla Stelvio

Paris, Innerhofer e Casse guidano la pattuglia tricolore in Coppa del Mondo ROMA - Il calendario della Coppa del Mondo propone nei prossimi giorni il classico appuntamento di Bormio, dove si ...Presenti Bassino, Brignone e Rossetti, debutto per la figlia d'arte Belfrond ROMA - Sono dodici le convocate azzurre per l'appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Semmering. La pista austriaca ...Paris, Innerhofer e Casse guidano la pattuglia tricolore in Coppa del Mondo ROMA (ITALPRESS) - Il calendario della Coppa del Mondo propone nei prossimi giorni il classico appuntamento di Bormio, dove ...Campionessa del mondo di sci alpino, interprete polivalente e tra le più eleganti del Circo Bianco, oggi commentatrice televisiva, Tina Maze sorride ai microfoni di primocanale.it. Lo fa a margine del ...