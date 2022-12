Parigi | spari in pieno centro | due morti | la polizia ferma un 69enne

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ci sono stati colpi di arma da fuoco neldiquesta mattina: duee almeno quattro persone sono rimaste ferite, secondo un primo bilancio, di cui due in maniera gravissima. I fatti sono accaduti nel decimo arrondissement, a rue d’Enghien. Fonti dihanno precisato che un uomo di 69 anni è statoto: potrebbe essere lui l’assalitore. Secondo il quotidiano Le Parisien si tratterebbe di un ferroviere francese in pensione. L’incidente è avvenuto nei pressi delculturale curdo Ahmet-Kaya. “Da sette a ottoin strada, è panico totale, siamo rimasti chiusi dentro”, la testimonianza di un commerciante di un edificio vicino. Laha aperto un’inchiesta per omicidio e violenza aggravata. I cittadini sono stati ...