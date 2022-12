Milan | Maignan non recupera | verrà rivalutato tra due settimane | News

Commenta per primo Se l'Atalanta non libererà Sportiello per l'immediato ilpotrebbe anche studiare un'operazione in prestito fino a giugno che copra il vuoto lasciato da Mikeaccanto a Tatarusanu. Secondo Tuttosport un'opzione potrebbe portare ad Alessio Cragno ...Il grande punto di domanda suinfatti verteva sul dopo. Ovvero quando si potrebbe ... Dalspiegano nuovamente che non si tratterebbe di una ricaduta o, peggio, di un nuovo infortunio: ma ...SERIE A – Non arrivano buone notizie per il milan dal fronte dell’infermeria. Il quadro più delicato emerge da Mike Maignan, assente dal 28 settembre ...Sport - Mike Maignan non ha recuperato dall'infortunio al polpaccio: il portiere del Milan si sottoporrà a nuovi esami tra due settimane Mike Maignan non ha ...