Agenzia ANSA

... attuali azionisti della società nata nel 2010 tramite undi joint venture tra la ...presentato il progetto HyMotive che dovrebbe consentire di sviluppare la sua capacità produttiva in...L'firmato per evitare lo sciopero della prossima settimana "prevede misure forti per un vero riconoscimento della professione di controllore", scrive l'Sncf in una nota, aggiungendo tuttavia ... Francia: accordo per evitare sciopero dei treni a Capodanno - Europa I quattro principali sindacati della Sncf - la compagnia ferroviaria francese oggetto in questi giorni di forti agitazioni sociali - hanno firmato l'accordo proposto dalla direzione dell'azienda per s ...Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia approva all'unanimità la modifica all'accordo di programma per la ciclovia ...