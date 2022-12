Checco Zalone vince il Telegatto 2022 di TV Sorrisi e Canzoni VIDEO

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 23 dicembre 2022)è stato premiato con ildal direttore di TV, Aldo Vitali, sul palco del suo nuovo spettacolo Amore + IVA, in tour fino ad agosto con il nuovo show Amore + IVA, che sta riscuotendo un enorme successo, è stato premiato da TVcon il nuovo. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato all’artista dal direttore di, Aldo Vitali, in occasione del suo attesissimo ritorno a teatro dopo 11 anni, “per la sua bravura artistica, che sa far ridere il pubblico, ma anche fornire spunti di riflessione”. «fa il “solletico al cervello”: è un artista che con la sua ironia fa ridere ma anche pensare e ...