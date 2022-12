Scrivere una Storia della musica è un’impresa difficile | condensarla in 400 pagine è micidiale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022)laè impresa terribilmente, assai più che confezionare unadell’arte oletteratura. Il motivo è semplice. L’arte visiva – pittura, scultura, architettura – si vede, si guarda: con gli occhi indugiamo per tutto il tempo desiderato su un dipinto, una statua, un palazzo, ne mettiamo a fuoco via via disegno, colore, particolari. Possiamo così deoggetti, figure e paesaggi, siano essi rappresentati nel dettaglio in una miniatura fiamminga del Quattrocento o dissestati e squinternati in un quadro di Picasso. Per la letteratura si fa riferimento a un testo scritto, poesia o prosa che sia: si leggono le parole, le si commenta, si coglie man mano il messaggio profondo che esse trasmettono. La ...