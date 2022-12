Oli esausti | posizionati contenitori presso ecocentro ed ecopunti

Leggi su anteprima24

L'Asia comunica chel'comunale ed i dodicisono disponibili i nuoviper la raccolta degli oli vegetali. Nei prossimi giorni saranno collocati anche gli altri in città: lungo il viale Principe di Napoli, all'angolo tra via Cesare Battisti e via Napoli, in via dei Longobardi, in via Raffaele Delcogliano e sul viale Guido Dorso. Sarà cura dell'Azienda comunicare ai cittadini l'avvenuto posizionamento. Le nuove colonnine, installate dalla ditta Lem Line Ecologica Mangia, sono dotate di doppia camera per consentire di conferire l'olio sia direttamente nella struttura che di cestinare la bottiglia sigillata.