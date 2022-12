Nordio | «Vogliamo sospendere il reato di abuso d’ufficio»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) «Velocizzare i tempi del processo» e «dare uno slancio all’economia». Con questi due obiettivi, il ministro della Giustizia Carlolavora per stralciare dal codice ildi. «A gennaio faremo una proposta per la sua sospensione tout court», annuncia a La7. L’impatto, dal punto di vista economico, per il guardasigilli si avrebbe «perché gran parte dell’attività amministrativa è paralizzata dalla cosiddetta “paura della firma”».non teme che l’esecutivo o parte di esso possa ostacolarlo nell’azione riformatrice: «Il governo appoggerà le mie riforme, anche perché mi hanno chiamato per questo. Queste cose le scrivo da 25 anni, si sorprende solo l’Associazione nazionale magistrati». Poi, da ospite della trasmissione L’aria che tira, riprende anche un altro suo cavallo di ...

