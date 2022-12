Milan | concorrenza del Psg su un giovane talento croato

Fiorentina.it

...sta valutando se presentare un'offerta all'entourage del giocatore per il quale c'è la... SMALLING - In attesa di sciogliere il nodo legato al contratto diSkriniar l'Inter ha messo ..."Quando ho raggiunto l'apice e il mio nome circolava anche in Nazionale, Inter emi hanno ... Anche in Nazionale c'era tantissima. Oggi se fai 10 partite fatte bene e 6/7 gol vieni ... Amrabat, anche il Milan sogna il centrocampista viola. Ma teme la concorrenza inglese Inter, rottura con Milan Skriniar L'agente del giocatore non trova l'accordo per il rinnovo del contratto. La proposta Psg. Tutti i dettagli della situazione.Inter e Milan cercano rinforzi sul mercato con Marcus Thuram e Hakim Ziyech, mentre la Salernitana abbraccia il leggendario Ochoa ...