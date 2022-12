L' uomo che ha fatto partire il Qatargate Soffiata e Dagobomba | maxi-complotto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dietro ilci sarebbe la manina degli Emirati Arabi Uniti, nemici storici di Doha nel Golfo Persico. Secondo quanto rivela Dagospia in un retroscena, il presidente emiratino, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, "avrebbe lasciato campo libero" a suo fratello, Tahnoun bin Zayed Mohammed Al Nahyan, consigliere della sicurezza nazionale dello stato arabo. "Sarebbe stato proprio Tahnoun, capo de facto dei servizi segreti di Abu Dhabi, a spifferare tutto al Belgio, innescando la valanga che sta travolgendo il Parlamento europeo", si legge sul sito. Tahnoun bin Mohammed, ricorda Dagospia, sta tentando unaoperazione finanziaria in Israele. Tramite la holding Abu Dhabi ADQ Developmental, guidata proprio dal fratello del presidente, gli Emirati hanno tentato di comprare "una quota significativa della prima compagnia assicurativa ...

newsbiella.it

Cantare a squarciagola, questa è la chiave per uno spettacolo basato solo ed esclusivamente sulle grandi hit della carriera di Max: da HANNO UCCISO L'RAGNO, lo straordinario debuttoha ...Resta il fattola fauna selvatica non può convivere con l', per questo abbiamo previsto la cattura con le gabbie e il trasporto ad aziendeintroducono l'animale nel circuito dell'... Arrestato l'uomo che in moto ha ucciso un uomo a Ponderano Ha provato (invano) a rubare la scena all'Argentina campione del mondo in Qatar. Poi Salt Bae, il macellaio-ristoratore turco, che ad Abu Dhabi con il suo locale ha creato un mini ...Massimiliano, il figlio di Lando Buzzanca, in tv dopo la morte del padre racconta cosa gli ha detto l'attore prima di morire.