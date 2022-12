Juve | le scelte di Allegri per l’amichevole con il Rijeka

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Lascenderà in campo contro ilalle ore 14.00, ledi formazione di MassimilianoLascenderà in campo alle 14.00 nella seconda amichevole della sosta contro il. Di seguito le formazioni delle due squadre.NTUS (3-5-2): Perin; Riccio, Gatti, Huijsen; Soulé, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean. All.(3-5-2): Labrovic; Vukcevic, Galesic, Dilaver; Grgic, Selahi, Babic, Liber, Ampem; Frigan, Marin. All. Iakirovic. SEGUI LA DIRETTA DELLA PARTITA SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

