I 14 film più attesi del 2023

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilsi preannuncia un anno ricchissimo per Hollywood, dassimi sequel come Spider-Man: Across the Spider-Verse della Sony e John Wick: Capitolo 4 con Keanu Reeves, passando per il nuovo live action di punta Disney La Sirenetta e ilpiù atteso di tutti i tempi – ormai è un pensiero comune -, ovvero Barbie di Greta Gerwig. Tante pellicole che stiamo aspettando arriveranno sul grande schermo da gennaio e qualcosa ci dice che sarà praticamente impossibile stilare una top ten cinematografica il prossimo anno: per non farci cogliere dal panico, abbiamo stilato un elenco deipiùdelin assoluto, che potete già iniziare ad appuntarvi sull’agenda! 1. Wonka (15 dicembre) Diretto da Paul King, con Timothée Chalamet, Olivia Colman e Sally Hawkins nel cast, Wonka ...