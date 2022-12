Fondo multi-sovrano Nato per l’innovazione 8 milioni dal governo

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un emendamento alla Manovra presentato dalprevede l’autorizzazione alla spesa di 8di euro per l’anno 2023 per la partecipazione dell’Italia quale sottoscrittore deldi venture capital denomiInnovation Fund. Le linee di indirizzo e le connesse modalità di gestione della partecipazione italiana sono definite con decreto del ministro della Difesa, adottato di concerto con i ministeri degli Esteri, dell’Economia e delle Imprese. Ildi un miliardo di euro in totale in 15 anni è stato lanciato al summitdi giugno a Madrid, in Spagna, per innovare e migliorare la dotazione tecnologica dell’alleanza davanti alle sfide poste dalle autocrazie come la Russia e la Cina (quest’ultima ...