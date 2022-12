Charlbi Dean | la causa dimorte dell’attrice svelata dall’autopsia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La morte diha sconvolto tutto il mondo del cinema, la giovane star, 32 anni, è scomparsa improvvisamente lo scorso 29 agosto. Oggi, dopo il risultato dell’autopsia, sappiamo la cause di morte. L’attrice di Triangle of Sadness è morta di sepsi batterica, l’evento è stato archiviato come accidentale. Alex Jacobs, fratello di, in un’intervista a Rolling Stone, ha respinto tutte le teorie cospirazioniste fatte circolare dagli anti-vax.è morta di sepsi batterica, l’attrice era stata esposta al batterio Capnocytophaga. I medici del New York City Medical Examine, hanno spiegato che l’artista aveva una predisposizione alla malattia perchè nel 2009, dopo un incidente automobilistico a Città del Capo, aveva subito l’asportazione della milza. Alex ha ...

Everyeye Cinema

L'attrice e modella sudafricanaè morta ad agosto per un'infezione batterica. Lo riporta Fox News Digital . L'attrice di "Black Lightning" e "Triangle of Sadness" aveva solo 32 anni quando è stata uccisa da una ...E una nota dolente: sarebbe bello che la sua giovane coprotagonista, l'attrice, fosse ancora su questo mondo a godersi il successo del suo film.e Harris Dickinson nel film "... Charlbi Dean, svelata la causa della morte dell'attrice di Triangle of Sadness L'attrice e modella sudafricana Charlbi Dean è morta ad agosto per un'infezione batterica. Lo riporta Fox News Digital . L'attrice di "Black Lightning" ...Zendaya wowed fans with her breathtaking look in her brand new bob haircut in a stunning social media post on Wednesday.The Oakland, California-bred star, 26, who often likes to ...