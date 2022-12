Caso plusvalenze riaperto | la Juve | ' Dimostreremo la nostra correttezza'

Tuttosport

TORINO - La Procura della Figc ha deciso di riaprire il processo sulla Juventus sul, impugnando la sentenza della Corte di Appello dello scorso 27 maggio sull'indagine Prisma. Il club bianconero, appresa la notifica, ha risposto con un comunicato ufficiale. La ...... la quale ha chiesto la riapertura dei fascioli già giudicati in doppio grado sul, e ha ribadito la correttezza del proprio operato. IL COMUNICATO - Juventus Football Club S.p. A. ('... Juve, caso plusvalenze: la procura Figc chiede la riapertura del processo La procura della Federcalcio ha revocato tutte le sentenze, l'inchiesta non riguarda solo il club bianconero. La procura della Figc ha deciso di revocare le sentenze relative al caso plusvalenze e di ...Chiesta la revoca delle sentenze della Corte Federale d'Appello e annunciata l'apertura di una nuova indagine sulle plusvalenze per 9 club e 52 dirigenti ...