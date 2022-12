Allegri avverte il Napoli | “Vogliamo avvicinarci il più possibile”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 22 dicembre 2022) L’allenatore della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole contro il Rijeka, ecco quanto evidenziato: Amichevole Juventus Rijeka, le parole di“I reduci dal Mondiale sono in buone condizioni, hanno bisogno di ritrovare la condizione ma soprattutto di calarsi nuovamente nelle partite. Ora dal 27 dicembre torneranno i brasiliani, mentre per gli argentini e per Rabiot servirà qualche giorno in più. La squadra si è allenata bene, hanno giocato molti giovani di qualità. Oggi meglio nel secondo tempo, ma arrivavamo da due giorni di lavoro importanti”. Chi può recuperare per il 30 dicembre con lo Standard Liegi? “Credo Chiesa, vediamo De Sciglio, Bonucci no, Vlahovic difficilmente. Poi rientreranno Alex Sandro e Danilo e molti avranno una condizione migliore”. FOTO: ...