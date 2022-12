Video, Michela Persico scatenata nel backstage

Io Donna

Il suo rifiuto lo avrebbe portato a pubblicare anche diversisui social in cui minacciava la ...alla presenza del giudice per le indagini preliminari Marina Chiddo e della psicologaRusso.La compagna del difensore della Juve, Daniele Rugani,Persico, sta girando il film \''In_finiti\'' e si scatena nel backstage. Guarda il ... "LOL - Xmas special: Chi ride è fuori", le anticipazioni della puntata extra su Prime Video A pochi giorni da Natale, stasera alle 21 esce su Prime Video LOL – Xmas special, un appuntamento speciale di LOL – Chi ride è fuori – puntata natalizia del format cult della piattaforma con alcuni co ...Insieme ai regali di Natale da scartare in queste feste da oggi uno speciale di LOL chi ride è fuori per ridere in una puntata unica insieme a Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Gira ...