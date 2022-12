Prezzo dei carburanti potrebbe aumentare nel 2023 per colpa delle accise

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildeista scendendo progressivamente ormai da diverse settimane a questa parte, ma l’anno prossimo resta comunque incerto, bisogna dirlo. La scadenza della proroga relativa al taglioscadrà a fine dicembre, motivo per quale l’odiata tassa tornerà presto a pesare sul costo finale dei(il Governo Meloni aveva già ridimensionato la questione, riducendo lo sconto di una certa percentuale, comunque mitigata dal costo medio dei, in netta e continua discesa rispetto a qualche tempo fa). Non è ancora stata presa una posizione definitiva in merito alla questione: se le cose dovessero restare queste, a partire dal 1 gennaiofare un pieno di qualsiasi carburante, in virtù della sospensione del taglio ...