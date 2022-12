NXT | I Pretty Deadly potrebbero partecipare ad alcuni house show del main roster

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) I, fin dal loro debutto in quel di Orlando, sono diventati una delle attrazioni principali per quanto riguarda la divisione tag-team di NXT. Ai due è bastato poco anche per vincere i titoli di coppia ed Elton Prince e Kit Wilson hanno continuato a dominare la divisione fino alla loro sconfitta, patita per mano dei New Day, che hanno conquistato le corone del terzo brand WWE. A quanto pare però, questa sconfitta potrebbe in realtà tramutarsi in un trampolino di lancio per la coppia britannica. Le ultime news Secondo quanto riportato da Mike Johnson durante un Q&A di PWInsider, ci sono rumors che vorrebbero iprossimi al debutto nel, visto che i due sarebbero stati presi in considerazione per...

