Musk prende tempo | Lascio quando trovo un successore per Twitter

Finanza Repubblica

...Elonaveva colpito tutti lanciando un sondaggio su Twitter in cui chiedeva: "Devo dimettermi da ad". Degli oltre 17,5 milioni di utenti, il 57,5% ha votato per le dimissioni, ma ora...Due giorni fa lo stessoaveva lanciato su Twitter un sondaggio chiedendo agli utenti se avrebbe dovuto lasciare il suo incarico di ceo. Il 57,5% aveva votato in favore delle dimissioni contro il ... Twitter, Musk prende tempo: "Mi dimetto quando trovo un successore" Elon Musk, dopo che un sondaggio da lui stesso lanciato ha decretato che deve dimettersi da amministratore delegato di Twitter, prende tempo. L’eccentrico miliardario ha comunque confermato che rispet ...Elon Musk mantiene la parola: si dimette da amministratore delegato di Twitter , anche se per ora prende tempo. E' stato lui stesso a spiegarlo ...