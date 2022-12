Manovra | arriva il reddito alimentare Smart working per i fragili Soppressa la norma sul Pos

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Parte la sperimentazione nelle città metropolitane del '' da destinare a chi è in povertà assoluta. I lavoratoripotranno lavorare in, sia nel pubblico che nel privato, fino al 31 marzo, anche esercitando - se necessario - un'altra mansione: l'emendamento non cita invece i genitori di figli under14 L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Tempo

... "Un salto indietro", caos nella maggioranza: salta lo scudo penale per gli evasori, possibile voto di fiducia in Parlamento Cosa c'è nellaBlindata la parte sugli aiuti contro il ...Leggi ancheal rush finale: cancellata norma sul Pos, si sdoppia il bonus cultura eil 'reddito alimentare' Reddito di cittadinanza smantellato, altra stretta nella: chi ... Manovra, arriva il tetto agli stipendi dei dirigenti delle banche salvate dallo Stato Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Discussioni fino a notte fonda, frizioni e qualche (inevitabile) polemica. Ma alla fine il testo della manovra è pronta ad approdare alla Camera. Partirà domani a ...