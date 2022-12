L’insinuazione di Striscia contro Jolanda Renga | operazione commerciale studiata a tavolino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le parole di, hanno colpito davvero tutti. Il video nel quale la figlia di Ambra e Francescoparlava di come si sente ogni volta in cui è costretta a leggere un commento maligno sul suo conto, ha fatto il giro del web. In poche ore è diventato virale e tutti hanno apprezzato le parole della ragazza, un esempio per la sua generazione. Ma c’è stato un neo in questa vicenda.fatta dala notizia. Non è la prima volta che il TG satirico si scaglia in qualche modoAmbra e la sua famiglia. E’ una faida questa che ha avuto inizio quando fu consegnato il tapiro d’oro all’attrice, dopo la fine della sua storia cone propriofece un post sui social, in difesa della madre. Da allora questa guerra a ...