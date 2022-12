Leo Messi | perché quel mantello islamico schiaccia l' Occidente

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In un primo momento l'abbiamo presa sul ridere, un quadretto simpatico del futuro Carnevale di Doha con le gondole veneziane ospiti di acquari ciclopici dove nuotano filippini e filippine inseguiti da lamprede fulminanti, con gli imperdibili dromedari e - ecco la ghiottoneria in anteprima - il miglior calciatore del mondo come gadget nella sua caratteristica vestaglia araba, con le sue belle trasparenze seducenti. Ma sì che pareva una cosa divertente, un'ospitalità sontuosa e insieme sbarazzina. Dopo pochi secondi l'incanto da Mille e una notte è svanito, e si è capito cosa stava accadendo. Abbiamo assistito in diretta mondiale a una sorta di rito ancestrale la cui carica simbolica ha l'equivalente nella leggenda medievale dello ius primae noctis. Si è realizzata a tradimento la compravendita della verginità immateriale, poetica, nazionale, argentinissima di Lionel ...

A supporlo anzi apertamente, senza troppi giri di parole, è stato proprio lui, il capitano dell'Argentina,, che non ci ha pensato due volte - ai microfoni dell'emittente TyC Sports - ad ...Una festa senza fine pere compagni , che avevano già sfilato per le strade di Doha su un bus scoperto prima di mettersi in viaggio Non poteva che essere, leader e trascinatore dall'... Leo Messi "Quando sarà morto": la drammatica (e perfetta) profezia L’Argentina è Campione del Mondo per la terza volta. La Pulce diventa finalmente grande anche con la Seleccion, colmando in extremis l’unica lacuna della sua monumentale carriera, salendo sull’Olimpo ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Leo Messi, su Instagram, ha dedicato una lettera aperta all’Argentina e ai suoi tifosi, parlando di tutta la sua carriera, fino al “sogno Mondiale” avverato e al ...