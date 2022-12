Caso Omerovic | agli arresti un poliziotto con l’accusa di tortura | «Urla e schiaffi | poi le minacce con un coltello» Altri quattro agenti indagati

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Svolta nelle indagini suldi Hasib, il ragazzo precipitato dalla finestra del suo appartamento di Roma nel corso di una perquisizione delle forze dell’ordine, alla fine dello scorso luglio. Il ragazzo, affetto da sordomutismo, è ancora ricoverato in ospedale a causa della caduta. Oggi, 21 dicembre, un agente di polizia del commissariato di Primavalle della capitale è stato raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare didomiciliari perdiin relazione alla vicenda. Nei confronti dell’agente la Procura contesta anche il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo l’ordinanza, l’agente, Andrea Pellegrini, avrebbe causato al ragazzo «un verificabile trauma psichico, in virtù del quale precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato ...