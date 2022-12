Bayern Monaco | Salihamidzic sul mercato | “Nessuna fretta per il portiere Il futuro di Lucas Hernandez è qui”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilsi approccia alla sessione invernale di calciocon una priorità su tutte, ossia quella di sostituire l’infortunato Neuer. Predica calma però il ds Hasansulle pagine della Bild, quotidiano a cui ha concesso un’intervista: “Durante la pausa per il Mondiale sono successe molte cose, non posso escludere niente.soluzione rapida però, nemmeno per il”. “Per me ildiè qui a, vive appiano questo club e abbiamo avuto dei contatti molto positivi con il suo entourage”, ha spiegato il dirigente riguardo la situazione del francese, in scadenza nel 2024. Stessa situazione in cui si trova Pavard: “Abbiamo grandi obiettivi, cercheremo di risolvere ...

Hasan Salihamidzic , direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild e fatto il punto sul mercato di gennaio: 'Come sapete non sono un grande fan della finestra invernale. Durante la pausa per il Mondiale però sono successe molte ...