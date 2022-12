A Caldarola operativa una nuova filiale di BPER Banca

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Dal terremoto del 2016 la continuità del servizio era stata garantita dall’allestimento di un contanier in via Aldo Moro. Lasede di Corso Umberto I,dal 19 dicembre, punta a un modello accessibile a tutti e incentrato sulla persona Macerata, 21 dicembre 2022. E’dallo scorso 19 dicembre ladi(MC) di, situata in Corso Umberto I, che prende il posto del container di via Aldo Moro, attivato nel 2016 a seguito dei danni provocati dal terremoto., presente adallo scorso anno a seguito dell’acquisizione di un ramo d’azienda di Intesa Sanpaolo, di cui facevano parte numerose filiali marchigiane ex Ubi, ha ...