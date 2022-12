Suicide Squad | David Ayer interviene sui commenti negativi verso James Gunn e i DC Studios

Movieplayer

I tempi di attesa per vedere lo show curato da James Gunn e primo spin - off di Thesono cortissimi. La serie con John Cena protagonista nei panni dell'anti - eroe arriva infatti domani,...Peacemaker , la serie spin - off del film The: Missione Suicida incentrata sull'omonimo killer sciovinista interpretato da John Cena , arriva a sorpresa in Italia, su TIMvision da ... Suicide Squad: David Ayer interviene sui commenti negativi verso ... David Ayer, il regista di Suicide Squad, ha condiviso la sua opinione sugli attuali commenti verso James Gunn, Peter Safran e i DC Studios.Peacemaker in Italia dal 21 dicembre su TIMVISION a sorpresa dopo molta attesa di quasi un anno per la serie spin-off di The Suicide Squad.