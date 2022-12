Scuola | stop ai cellulari in classe | inviata circolare a istituti

ilmessaggero.it

11.20,circolare:cellulari in aula Circolare del ministero dell'Istruzione sull'utilizzo dei telefoni cellulari e di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. Confermato il divieto di ...Ladeve essere il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini. Con la circolare, non introduciamo sanzioni ... Scuola, stop ai cellulari in classe: arriva la circolare del Ministero. Ma «niente sanzioni», cosa c'è da sape Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Firmata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara la circolare che vieta l'utilizzo dei telefoni cellulari in classe: ci vuole l'autorizzazione ...