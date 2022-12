Roma | auto in fiamme sulla tangenziale | la vettura divorata dalle fiamme Le immagini choc

ilmessaggero.it

Un'in fiamme sulla tangenziale est di. Un filmato diffuso su Welcome to Favelas documenta quanto sta accadendo sulla strada ad alto scorrimento della capitale. Un passeggero di una Renault , ...L'ultimo presente fatto dall'ex capitano dellaa Noemi è un cucciolo di bulldog francese , che la coppia avrebbe chiamato Simba. La 34enne romana è stata pizzicata dai fotografi di Nuovo fuori ... I vigili urbani si fermano per prendere il caffè sulla Roma-Fiumicino, ladri ne approfittano per svaligiare l' Un'auto in fiamme sulla tangenziale est di Roma. Un filmato diffuso su Welcome to Favelas documenta quanto sta accadendo sulla strada ad alto scorrimento della capitale. Un passeggero di ...ROMA - Si sono fermati per prendere un caffè, ma non potevano immaginare che durante la loro breve assenza i ladri avrebbero aperto la volante e rubato divise, distintivi e ...