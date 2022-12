Qatargate | Kaili confessa | “Sapevo delle valigie di soldi | chiesi a mio padre di portarle via”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic — Arriva la conferma da Bruxelles: Eva, l’ex vicepresidente del parlamento europeo in carcere dal 9 dicembre per l’inchiesta sul, hato agli investigatori di aver avvertito ilchiedendogli di occultare le mazzette di denaro. Non solo:ha ammesso di essere a conoscenza del coinvolgimento nel giro di mazzette del compagno Francesco Giorgi con l’ex eurodeputato Antonio Panzeri — ora entrambi in carcere — e di aver tentato di avvertire Panzeri e altri due europarlamentari del blitz della polizia federale in casa sua. Lo rende noto il quotidiano belga Le Soir sulla base di documenti esaminati con Knack e La Repubblica. Lo stesso Panzeri hato parzialmente la sua implicazione, per poi accusare l’ex collega socialista Marc Tarabella ...