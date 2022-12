Qatargate | Eva Kaili confessa | sapeva di Panzeri e incaricò il padre di nascondere i soldi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Alla fine Eva, detenuta nel carcere di Haren nella periferia nord-orientale di Bruxelles, hato. Di fronte al super magistrato Michel Claise, l’uomo che ha scoperchiato il vaso di Pandora del, dopo giorni di “non so nulla” e “non saprei”, ha ammesso davanti agli inquirenti di essere a conoscenza «dell’attività portata avanti dal compagno Francesco Giorgi con l’ex eurodeputato Antonio, entrambi in carcere». E di aver incaricato ildile mazzette di denaro. Dunque, stando a quanto ricostruisce nelle ultime ore il quotidiano belga Le Soir, in base a documenti visionati insieme a Knack e La Repubblica – e rilanciato dal Tgcom24 – l’ex vicepresidente del Parlamento europeo ha cominciato a parlare. E le tessere del mosaico vanno a comporre ...