Nikita Pelizon sbotta contro gli autori | “Andate a fare nel deretano”

(Di martedì 20 dicembre 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 7 di ieri, lunedì 19 dicembre,e Daniele Dal Moro sono apparsi, ancora una volta, molto vicini e, mentre discutevano di alcune dinamiche inerenti il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la ragazza si è sfogata per un comportamento della produzione che non ha gradito Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7gli: le ragioni Come dicevamo prima, a notte inoltrata, dopo la diretta del GF Vip 7,era intenta a chiacchierare con Daniele Dal Moro. I due discutevano delle dinamiche del gioco e, in particolar modo, parlavano di quello che accade nel confessionale. Nello specifico, alla...

Fanpage.it

Luca Salatino è pronto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip ! Parlando con i suoi colleghi Davide Donadei e, l'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato la sua intenzione di non accettare il prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini . Luca Salatino lascia il Gf Vip: l'...Nonostante le insistenze di Davide Donadei e, l'ex volto del dating show di Maria De Filippi pare aver già preso la sua decisione: 'Allungare senza volerlo non mi piace. Esco anche per ... Il confronto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: Mi hai illusa, ci siamo baciati in confessionale Luca Salatino lascerà ben presto la casa del GF Vip, ma quando E perché Per il gieffino non è prevista alcuna penale da pagare!Luca Salatino ha deciso di abbandonare il GF Vip: la prossima settimana comunicherà la sua decisione ad Alfonso Signorini.