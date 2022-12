Mugnano Incendio in pieno centro | morto un uomo

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tragedia aquesta sera poco dopo le 20 una casa in via 4 Martiri, incittà, pare sia andata in fiamme. Una persona è deceduta., abitazione in fiamme: c’è unA bruciare, stando alle prime ricostruzioni, un piano terra di un appartamento. L’sarebbe partito da un camino acceso. Per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.