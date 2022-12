Milano | la ‘ndrangheta investe nel business del padel | un arresto e 8 campi sequestrati

(Di martedì 20 dicembre 2022) Che laè sempre pronta a diversificare i suoiè noto. Adesso arriva anche la conferma che la criminalità organizzata mette le mani anche sullo sport più in voga del momento: il. Ala Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato Marco Molluso, nipote di Giosofatto, condannato per associazione mafiosa. La cosca Molluso è originaria di Platì, in provincia di Reggio Calabria, e ormai da anni è attiva a Buccinasco, piccolo comune a pochi passi dadivenuto da tempo avamposto settentrionale dei clan calabresi. Marco Molluso, trentanovenne allenatore della Castanese, è finito ai domiciliari ed è ritenuto “gravemente indiziato dei reati di emissione e utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e autoriciclaggio“. Secondo quanto venuto fuori dalle ...

Un'indagine, dunque, che dimostra l'infiltrazione della 'anche nel business dei campi da padel, sport tanto in voga in questo periodo. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che una ...... nei confronti di un imprenditore, residente in provincia di, ritenuto gravemente indiziato ...condannato in via definitiva in quanto ritenuto colpevole di appartenenza alla locale di '... Fuori dai confini. La 'Ndrangheta nel mondo. Di Nicola Gratteri e ...