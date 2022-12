Manovra | Orlando | ' fari accesi su intercettazioni | emendamento preoccupa'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic (Adnkronos) - L'sulle"è innaturale che sia collocato in una legge di Bilancio. Stiamo discutendo diche possono essere autorizzate senza la procedura ordinaria e il controllo della magistratura, farlo dentro una norma sul Bilancio non può chere". Lo ha detto Andreaa margine delle iniziative per 126 anni dell'Avanti! "Poi bisogna vedere nei dettagli se questo meccanismo riduce il controllo della magistratura su questo tipo di. E' giusto tenere i riflettori accessi e grande attenzione su una cosa che deve avere un carattere eccezionale, che siano utilizzare oltre l'area strettamente necessaria è un pericolo. Da lì l'allarme lanciato", ha spiegato l'esponente del Pd.

