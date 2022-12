Frattesi snobba il Napoli | la risposta spiazza gli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il futuro di Davide, centrocampista del Sassuolo, sembra destinato lontano dal. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile della Roma, è stato a più riprese accostato agli, ma ora appare in procinto di vestire proprio la maglia della Roma di Mourinho per sua espressa volontà. A sottolinearlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport:(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images), ladel centrocampista del Sassuolo “In Emilia è diventato una certezza, trovando tanti estimatori in giro non solo per l’Italia ma anche per l’Europa. E recentemente tanti club hanno bussato alla porta di Carnevali. Ci hanno provato, nell’ordine, Juventus,, Brighton, ma la ...