Addio cellulari in classe | arriva la circolare ufficiale ??????? Punizioni? No | responsabilità Sei d' accordo? Vota

lentepubblica.it

. È stata diffusa oggi alle scuole la circolare, firmata dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, contenente le indicazioni sull'utilizzo dei telefonie ...... divieto seguito poi da molti paesi del mondo, la radiofrequenza emessa da questi e altri dispositivi elettronici potrebbe interferire con le reti di ripetitorisulla terra. Se non si mette ... Addio ai cellulari in classe La Circolare del Ministero Addio Spid Sì, no, forse. È un destino incerto quello che attende l'identità digitale per accedere ai servizi della PA. Sono trentatrè milioni gli italiani che ricorrono allo Spid per ...Addio Spid Sì, no, forse. È un destino incerto quello che attende l'identità digitale per accedere ai servizi della PA. Sono trentatrè milioni gli italiani ...