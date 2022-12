A Santo Stefano fischia Piccinini | l’ultima vittoria sette anni fa

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUltima gara del girone di andata e ultima gara del 2022 per il Benevento. Nel giorno di, i giallorossi ospiteranno al “Ciro Vigorito“ il Perugia di Fabrizio Castori. La sfida tra sti e umbri sarà diretta da Marcodi Forlì. Prima stagionale per il fischietto romagnolo con la Strega, un incrocio che si è verificatovolta lo scorso campionato in occasione della trasferta di Brescia (2-2). Sarà l’ottava volta percon il Benevento, un bilancio che racconta di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Per trovare l’ultimo successo del Benevento con l’arbitro di Forlì, però, bisogna risalire alla stagione 2015/16, quando la formazione di Gaetano Auteri superò in casa l’Akragas di misura grazie alla rete di Andrea De ...