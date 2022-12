Prove di recupero per le Borse | a Milano spicca Nexi

Livesicilia.it

Pesante la Borsa di Shanghai. Sui listini il timore recessione economica mentre le banche centrali non mollano la presa sui tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Le Borse europee risalgono dopo il - ...Incolpevole in occasione del gol di Pavoletti, il portiere rosa si rende protagonista in pienocon un intervento prodigioso che salva il risultato. VOTO: 6,5 MATEJU: Primo tempo con qualche ... Le pagelle di Palermo-Cagliari: ottime prove di Stulac e Segre