Gianni Morandi | Totti e De Rossi | la vicinanza di amici e colleghi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sono moltissimi ie gliche hanno deciso di essere presenti ai funerali. Tra di loro anche Francesco, che ha anticipato il suo rientro da Doha per essere oggi a Roma. Non poteva mancare neanche, grande tifoso del...

Visibilmente commosso, grande tifoso del Bologna. Video del giorno La Ocean Viking torna in mare: tutti i preparativi prima della partenzaPresente anche il cantante ed ex presidente onorario del BolognaOltre duemila persone ad attendere il feretro in arrivo dal Campidoglio. Presente anche una delegazione della Stella Rossa, tantissimi i tifosi dei club che lo hanno visto protagonista ...“È un numero uno”, ha detto Amadeus di Salmo. È con queste parole che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023 ieri ha annunciato la presenza ...