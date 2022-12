Covid in Cina | è allarme | boom di contagi dopo lo stop alle restrizioni «Portata impossibile da determinare»

..., il più grande consumatore di carbone al mondo, un'ondata di caldo e la siccità hanno fatto salire la produzione di energia da carbone durante l'estate, anche se le rigide restrizioni del-...Cos'è Shein, l'ecommerce di moda che vale 100 miliardi L'azienda nata inha concluso un nuovo ...interferenze ai segnali gps in Russia di Matt Burgess Come capire dai sintomi se avete- 19, ...In Italia ha fatto risorgere il box office dormiente: quasi 10 milioni in 5 giorni con oltre 1 milione 132mila presenze in 5 giorni. E subito record dell'anno. (ANSA) ...Prezzo gas -7,5% a 106,7 euro/Mwh dopo accordo price cap Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Il tentativo di rimbalzo delle ...