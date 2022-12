Covid | in Campania cala il tasso di positività ma aumentano i ricoveri

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodiin calo main aumento in. A fronte dei 5.405 test effettuati, i positivi sono 654 per undel 12,09% rispetto al 13,9 di ieri. In terapia intensiva ci sono 18 persone, contro le 17 di ieri mentre nei reparti ordinari sono ricoverati in 410, sette in più di ieri. Altre quattro le vittime: una nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza ma registrate ieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

