Calcio | Mondiali 2022 Kylian Mbappé deluso ma pronto per il riscatto | “Torneremo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non è da tutti poter disputare due finali di un Mondiale diconsecutive, prima in Russia (2018) poi in Qatar; ha tentato il bis, dopo il successo di quattro anni fa della sua Francia, trascinandola con una prestazione a dir poco impressionante e una tripletta.ha dimostrato ancora una volta tutto il suo talento, tre reti in finale con l’Argentina (due su rigore, che diventano tre considerando anche quello trasformato dopo i tempi supplementari) per rimontare due volte il vantaggio degli avversari: se i transalpini hanno potuto contendersi il titolo ai calci di rigore, il merito è tutto del numero 10. Poi, però, la Coppa del Mondo è stata conquistata dall’Argentina del suo compagno di squadra al PSG Lionel Messi, e può poco in termini di consolazione aggiudicarsi il premio di miglior marcatore della competizione. La ...