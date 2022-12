Calcio | Macron si dispera | “Sono triste | ci ho creduto immensamente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Francia ha abdicato. I campioni del mondo in carica, infatti, nonstati in grado di piazzare il bis storico e, dopo Russia 2018, mancano il successo anche a Qatar 2022. A LusailLeo Messi e compagni ad alzare la Coppa del Mondo al cielo, al termine di una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. Dopo un primo tempo sontuoso dell’Albiceleste, concluso sul 2-0 grazie alle reti del capitano su rigore e di Di Maria, a 10 minuti dalla fine della ripresa è arrivata la sorprendente riscossa di una Francia che sembrava in ginocchio e, in un minuto, la doppietta di Mbappè riporta tutto in parità. Nei supplementari Messi e Mbappè ritoccano il punteggio sul 3-3, per cuistati i calci di rigore a decidere la vittoria dell’Argentina con il 7-5 finale. Al termine del match il Presidente francese Emmanuel ...