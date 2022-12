Borse | Tokyo apre in ribasso Piazze cinesi pessimiste sull’ondata di Covid

Borse.it

Prevale il pessimismo a Oriente, soprattutto a causa delle inevitabili restrizioni con cui il governo cinese fronteggerà la pandemia La Borsa diinizia la prima seduta della settimana in ribasso, in scia alla correzione delle piazze azionarie statunitensi e con gli investitori che anticipano il rischio di una recessione globale. In ...MILANO - All'indomani della doccia fredda della Bce e del tonfo delleeuropee i listini faticano a rialzare la testa e chiudono ancora deboli. Non solo la Banca ... A, il Nikkei termina la ... Mercati ancora sottotono dopo KO Wall Street: Nasdaq -6,65% a dicembre, Dow Jones -4,8%. Borsa Tokyo giù Valuta rafforzata da ipotesi revisione target inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 dic - Avvio di settimana debole per la borsa di Tokyo che archivia la terza seduta in calo, con gli i ...Borse asiatiche negative, dopo le vendite che si sono abbattute a Wall Street la scorsa settimana, a seguito dell'annuncio sui tassi da parte della Fed di ...