(Di domenica 18 dicembre 2022) 1922: Nasce a Brescia Mario Rigamonti. Cresce nelle giovanili granata e viene lanciato giovanissimo, assieme a Maroso, in prima squadra. Con il Grande Torino vince quattro scudetti consecutivi e si conquista la Nazionale, nonostante la temibile concorrenza di Carlo Parola. Con Martelli e Bacigalupo compone il celeberrimo trio “Nizza”, così battezzato dalla via cittadina in cui i tre vivono. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Torino FC

... reduce da un infortunio che lo ha limitato in avvio di stagione - Devo continuare a lavorare per arrivare al 100%, ma ognimi sento molto meglio. Sono in forma: sto bene". Chedobbiamo ......scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete,, ... Un giorno da Toro | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE L'oroscopo e la classifica stelline per la giornata del 19 dicembre 2022: buon inizio settimana per Ariete e Gemelli ...Il Granata della Porta Accanto/ Il senso di appartenenza al club va rafforzato con iniziative che mettano i giocatori della Prima Squadra in contatto diretto coi bambini ed i ragazzi di scuola calcio ...