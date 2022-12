Trionfo Argentina | Messi e compagni sono campioni del Mondo Dal dischetto gli errori di Coman e Tchouameni

Leggi su open.online

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’è campione del. Al termine di una partita bellissima e logorante, che ha visto la Selección tre volte in vantaggio e tre volte recuperata da Kylian Mbappé,– autore di una doppietta – ehanno portato inl’albiceleste ai rigori, grazie aglidaldi. L’alza così la sua terza coppa del, nell’ultima partita in un Mondiale per. La partita L’aveva iniziato meglio la partita, pressando i Bleus che erano parsi subito in confusione. Il match si è sbloccato intorno al 20esimo minuto, Di Maria è stato atterrato in area da Dembélé e si è procurato il rigore. Sul ...