La Gazzetta dello Sport

Insomma, il suo rapporto con il mondoin generale. IL FUTURO È chiaro che ciò che sta succedendo in questi giorni tra Trigoria e Algarve non è che sposti poi di tanto i discorsi per il futuro ...Plaude alla decisione assunta dalla commissione Stefano Bonaccini, aper un evento di campagna ...confermato tutto sarebbe un pugno nello stomaco per chi crede che la politica sia una cosae ... Roma, la bella sorpresa è Karsdorp: gioca 45' in amichevole. Divorzio o... pace L'olandese ha giocato un tempo nella partita col Cadice ed è sembrato coinvolto. Si cercherà di piazzarlo altrove ...ROMA – Secondo in classifica costruttori, recordman di pole position e vincitore di tre gran premi. Nonostante non sia mai stato davvero in lotta per il titolo, la stagione in Formula 1 di Charles Lec ...